Altri aggiornamenti dalla Spagna sulla trattativa delper, che a breve potrebbe giungere alle battute finali. Stando a Sport, il club blaugrana potrà chiudere l'acquisto dell'esterno azzurro dellase completerà il rinnovo con; in caso contrario, il Consiglio potrebbe considerare una garanzia personale per concludere l'affare. I bianconeri, ora, si accontenterebbero di un'offerta da 10 milioni di euro più bonus per il classe 1997, che si sta rivelando uno degli esuberi più difficili da "piazzare" sul mercato in questa calda estate di trattative.