Sponsor Juventus, le ultime notizie

Nuovo sponsor Juve: la situazione

Arrivati ormai alla fine dell'anno, con quasi metà stagione disputata, lanon ha siglato ancora accordi per lo sponsor di maglia, dopo la fine del contratto con Jeep, che ha "lasciato" i bianconeri a giugno 2024. Un tema che rimane però centrale per il club. "Abbiamo diverse trattative in corso a uno stato piuttosto avanzato, quindi immaginiamo che entro la fine della stagione avremo uno sponsor di maglia commerciale", le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato, Maurizio. Ma cosa c'è dietro la strategia della Juventus? La spiegazione di Leonardo Dorini, esperto di finanza, sui motivi che hanno portato il club ad aspettare.Prima di tutto,reduce da stagioni complicate per questioni calcistiche ed extra e con il valore della sponsorizzazione al ribasso. In questa situazione, il club non poteva quindi richiedere le stesse cifre che aveva ricevuto negli anni dal vecchio sponsor. E, si legge,Le opzioni a disposizione della società erano quindi due. O sfissando quindi un prezzo/valore del brand ritenuto basso, oe magari ciò avvenisse in maniera relativamente rapida. La Juventus ha optato quindi per questa seconda soluzione ritenendo che il valore dello sponsor di maglia sarebbe andato progressivamente aumentando nel corso della stagione e che, quindi, il rinvio della conclusione dell'accordo avrebbe, a parità di altre condizioni, portato a poter fissare valori più interessanti.La Juve fino ad ora ha deluso in campionato ma sta facendo un buon cammino in Champions League, vetrina sempre importante per i grandi club. In più ovviamente c'è il Mondiale per Club a cui parteciperanno i bianconeri e che con l'avvicinarsi potrebbe portare benefici anche in questo senso. In generale, conclude Dorini, l