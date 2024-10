Inter-Juventus, un retroscena dallo spogliatoio

Il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato della situazione dello spogliatoio bianconero in seguito alla sconfitta rimediata per mano dello Stoccarda. Le sue parole:"Non c'è da lavorare sulla testa, stanno bene. Giustamente in una squadra storica come la nostra le esigenze sono altissime, è la prima sconfitta ed è arrivata in questa stagione. Quando si vince, si fa lo stesso. Si passa lo stesso. Non c'è tempo di festeggiare, di fare che cosa sulla vittoria. Si lascia il passato, Stoccarda è nel passato, e poi andiamo a giocare con l'Inter. Grande ambiente di calcio da vivere, siamo lì domani per fare la nostra prestazione".