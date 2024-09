Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano, si è recato presso il presidio ospedaliero Santobono e ha partecipato alla consegna della Fiat Panda del terzo Scudetto del Napoli. A margine dell'evento, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da CalcioNapoli24.CHIESA E POLITANO - "Noi abbiamo deciso di ringiovanire la squadra ma loro due hanno una età accessibile e sono nei nostri pensieri. Però facciamo attenzione al modo di giocare, che è cambiato, e ci siamo affidati ad altri giocatori che sanno fare un po' tutto in campo, si prendono responsabilità di altri ruoli e danno una mano in altre posizioni. In questo i centrocampisti sono quelli che riescono meglio a sviluppare la funzione e questo comportamento. Continueremo così, si va avanti con una punta, due punte, un sottopunta, la costruzione bassa a cinque giocatori e si dà continuità alle cose interessanti che abbiamo visto".