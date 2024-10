Lucianoha commentato l'inchiesta che ha coinvolto gli ultras di Inter e Milan, toccando anche il nome di Simone Inzaghi. In un'intervista a Rai Sport, il ct della Nazionale ha lanciato un chiaro avvertimento al tecnico nerazzurro, sottolineando l'importanza di prevenire situazioni simili in futuro. Spalletti ha spiegato: "Se ricevi una chiamata da qualcuno che non conosci, con cui non hai mai avuto contatti, è difficile scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri sconosciuti, ma so anche come chiudere la conversazione".Il tecnico ha poi riflettuto sulla sua esperienza personale, avendo allenato in piazze "calde" come Napoli e Roma, oltre che a Milano sponda Inter, e ha dichiarato di non essersi mai trovato in una situazione simile: "Non mi è mai capitato niente del genere, né a Milano né in altre fasi della mia carriera. Nessuno mi ha mai chiamato per queste cose, e devo dire che sono rimasto sorpreso, perché non conosco i dettagli dei rapporti precedenti".