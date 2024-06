Luciano, a Sky Sport, parla così alla vigilia di Italia-Albania."Sarà magnifico giocare una partita per il nostro Paese, con lo stemma dell'Italia sul petto. Ci saranno tanti tifosi della squadra avversaria, ma ai nostri tifosi chiediamo di essere in campo con noi"."Barella? E' quello che sa fare più cose, ha un calcio libero e pulito. Ci contiamo su di lui. Deve ancora sviluppare l'allenamento di oggi, domattina faremo un piccolo allenamento. E decideremo"."Sentite le parole di Chiesa? Devono sapere che in questo momento siamo dei giganti, i giganti poi hanno comportamenti ben definiti. Siamo degli eroi e gli eroi hanno a cuore situazioni oltre se stessi, riguardano anche altri. La cosa più ricorrente è che abbiamo poco tempo, ma se hai a che fare con un gruppo come ce l'ho io, dove c'è una presa di conoscenza veloce perché vogliono essere preparati, tutto diventa più facile. E' come 10 normali in un club. Se hai questa disponibilità qui"."Ci ha fatto vedere che ci si può fidare di lui, ha addosso la qualità del calciatore internazionale. Quando ce l'hai tu la palla, è un difensore. Quando ce l'ha lui, devi rincorrere. Vuole andare a far gol".