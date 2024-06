Durante la conferenza stampa a Coverciano, Riccardo, difensore della Nazionale, è stato interrogato su una cosa che accomunae Luciano. La curiosità sorge in merito a due allenatori con stili e approcci distinti al calcio.- "Sono entrambi meticolosi. Cercano di migliorarti sempre, non accettano alcun errore".- "Ho tanti punti di forza ma altrettante cose che devo migliorare. Credo sia difficile arrivare a marcare un attaccante come Chiellini, da quando sono nato credo sia stato il numero uno in assoluto. Ho tanto da imparare da lui, ma devo migliorare anche in fase di possesso".