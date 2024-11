Le parole di Spalletti su Locatelli in conferenza stampa

La fiducia e il duro lavoro sono stati ripagati. Manuel Locatelli è stato convocato da Luciano Spalletti per i, non senza qualche ripensamento. Il ct azzurro, infatti, aveva chiamato Ricci, che però non ha potuto raggiungere i compagni per un infortunio. Ed ecco Locatelli, che in questa stagione sta dimostrando di essere in piena crescita . E adesso lo sa anche Spalletti, come ha dichiarato lui stesso in conferenza stampa. Sarà dunque un'occasione importante per il centrocampista bianconero, che sta lavorando con intensità e la convocazione in azzurro'Locatelli è un ragazzo serio, professionista eccezionale,e sono risposte importantissime perché vogliono far bene e sono attaccati a questa maglia. Non l'ho chiamato prima perché, non so se è dipeso solo da lui o anche dal suo allenatore. Essere qualitativi fa la differenza. Sarà importante sia giocare bene che il risultato, è indifferente chi giocherà tra lui o Rovella perché stanno entrambi molto bene. In questi ultimi allenamenti ho visto delle cose ancor più interessanti, qualsiasi scelta si farà sarà quella corretta'.





