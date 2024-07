Juve, le ultime sul futuro di Soulè

Tra i due litiganti il terzo gode? Potrebbe succedere a breve con, che sembrava essere conteso dafinchè sulle sue tracce non è spuntato anche il, che alla fine potrebbe fare lo sgambetto a entrambe e sparigliare le carte. Stando a Tuttosport, infatti, già nel giro di 24-48 ore l'ambizioso club inglese dovrebbe fare la prima offerta per il giovane attaccante argentino, che pare possa avvicinarsi molto aiindicati come base minima dallaA quel punto - riflette il quotidiano - le Foxes e i giallorossi dovrebbero quantomeno pareggiare quella cifra per restare in corsa, altrimenti si vedrebbero tagliati fuori. Soulè, da parte sua, ha dato la sua preferenza alla Roma, dove troverebbe i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes, oltre a Daniele De Rossi che per lui ha speso parole importanti; chiaramente, però, una maxi offerta del West Ham non potrebbe essere rifiutata, in primis dalla Juve.





