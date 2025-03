Juventus-Atalanta, Vlahovic ancora verso la panchina: perché Kolo Muani è il 'preferito', anche se non segna

Getty e Calciomercato.com

Qualcuno - Cesare Prandelli, per esempio - resta convinto del fatto che meriterebbe di giocare sempre, a costo di schierare un attacco "folto" con. Eppure, nonostante qualche attestato di stima qua e là,vede all'orizzonte un'altra panchina in vista del big match di domenica tra, senza neanche la possibilità, almeno ad oggi, di far valere le proprie ragioni - tra queste, un buon ingresso in campo nella sfida contro il Verona, in cui invece il francese aveva faticato non poco - e provare così a strappare una maglia da titolare.

Perché Kolo Muani gioca anche se non segna

I numeri di Kolo Muani

Presenze: 9

Minuti: 719

Goal: 5

Assist: 2

I numeri di Vlahovic

Presenze: 33

Minuti: 2.249

Goal: 14

Assist: 2

Eppure Kolo Muani non è già più quello del devastante esordio in bianconero. O meglio, ha abbassato drasticamente la media realizzativa delle prime gare, quando si è presentato ai suoi nuovi tifosi con cinque goal in tre partite, per poi rimanere a secco in tutte quelle successive. Uno scenario anche prevedibile, in un certo senso, ma che non ha scalfito di un millimetro la fiducia e la considerazione nutrite nei suoi confronti da, che infatti ha continuato a puntare su di lui e lo farà anche nel prossimo impegno, che potrebbe far volare la Juve al terzo posto in classifica.Del resto il vero tema, in questo caso, va molto al di là dei numeri: se i bianconeri, per esempio, lunedì sera sono riusciti a creare così tanto e a giocare con qualità nonostante il muro eretto dalla difesa del Verona, il merito è anche dell'attaccante francese, sempre in movimento, mai statico, costantemente in cerca dello spazio giusto per creare pericolo, allargare le maglie avversarie e mettersi in mostra. E poi la capacità di dialogare anche nello stretto, facilitando la manovra. Non che quando tutto ciò non si vedeva la "colpa" fosse sempre e comunque del solo Vlahovic, ma è evidente che lui e Kolo Muani abbiano caratteristiche diverse, e che Thiago Motta in questo momento abbia più bisogno di un Randal che di un Dusan. Ecco perché, come dicevamo, il tecnico italo-brasiliano non tornerà indietro, o comunque di certo non lo farà in una gara come quella di domenica che può valere un pezzo di stagione. Il serbo, poi, dovrà comunque dimostrare di essere lì, pronto a dire la sua quando e se sarà chiamato in causa.