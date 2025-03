Tuttosport - Ederson nel mirino della Juventus: Giuntoli ha già incontrato l'Atalanta

Getty Images

Lo abbiamo già detto nelle scorse ore, sarà anche la partita del mercato . Sia per ciò che è stato - e ogni riferimento a Juan Cuadrado eè voluto - sia per ciò che potrebbe essere. Detto dell' impossibilità (o quasi) di fare un nuovo (vero) tentativo per Mateo Retegui , il vero sogno bianconero che porta a Bergamo risponde al nome di Ademola Lookman, che non sta vivendo un periodo tranquillo in nerazzurro e in estate potrebbe veder cambiare il suo futuro. Il nigeriano, però, non è il solo giocatore della Dea che ha attirato l'attenzione della Vecchia Signora.

Stando a Tuttosport, infatti, a metà gennaio Cristiano Giuntoli ha incontrato a cena a Bergamo Tony D'Amico, facendo presente il proprio interesse, oltre che per l'attaccante, per il centrocampista brasiliano, vecchio pallino della dirigenza bianconera che già un anno fa di questi tempi aveva sondato il terreno per portarlo a Torino. Niente da fare. Tanto che la Dea, l'estate scorsa, aveva declinato un'importante proposta da parte di un club di Premier Lea-gue intorno ai 40 milioni di euro pur di non privarsi dell'ex Salernitana. Le cose però appaiono destinate a cambiare nella prossima sessione di mercato, durante la quale - in caso di maxi offerta - il gioiello brasiliano potrebbe essere ceduto."Come dodici mesi fa per, però, la Vecchia Signora dovrà battere l'agguerrita concorrenza delle big inglesi per centrare l'obiettivo di mercato", scrive ancora Tuttosport. "Missione tutt'altro che semplice. Da Oltremanica, infatti, hanno già sondato il terreno le due formazioni di Manchester. City e United, dunque, appaiono pronte a giocarsi le proprie carte nella corsa al nazionale brasiliano. Con la Juve intenzionata a battere la loro concorrenza, come accaduto con Liverpool e Manchester United stesso per Koop. Ecco perché, da Torino, hanno cercato di giocare d'anticipo, sfruttando il fatto che a Manchester entrambe le rivali abbiano attualmente parecchi problemi e idee tutt'altro che chiare per il futuro. Ederson deve buona parte della carriera fatta finora a un dirigente italiano,, che lo scovò nel Fortaleza e lo acquistò per 6,5 milioni, facendolo sbarcare in Europa, alla Salernitana. Intuizione rivelatasi vincente. In pochi mesi, in Campania, il classe 1999 incanta tutti e la Salernitana lo rivende a 14 milioni più il cartellino di Lovato (valutato 8) all'Atalanta".Ma perché Ederson piace tanto alla Juventus, e in particolare a Giuntoli? Sostanzialmente per la sua universalità, perché è un, in grado di fare ottimamente entrambe le fasi. In coppia con, poi, potrebbe comporre un tandem in mediana di altissimo livello. Motivo per cui il club bianconero proverà a giocare d'anticipo, onde evitare - come sperano invece a Bergamo - che si inneschi un'asta internazionale al rialzo verso l'estate. Intanto, domenica sarà avversario allo Stadium, dove già sperano che, almeno per una volta, possa limitare la sua verve.





