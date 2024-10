Prime parole da ds dellaper, che questa mattina ha incontrato a Trigoria alcuni giornalisti con cui ha avuto modo di affrontare diversi temi. Ecco le sue parole sugli ex Juventus: "Paulo ha scelto con il cuore di restare, ora deve giocare libero di mente dando il meglio di sé. Non abbiamo mai chiesto agli allenatori di farlo giocare meno per il rinnovo del suo contratto e non siamo stati noi ad avergli trovato il club arabo. Rinnovo? Non c’è nessuna discussione in corso. Soulé è adatto per il 4-3-3 ma ancora di più nel 3-4-3, nei due dietro una punta centrale. Nella parte finale ancheaveva switchato verso la difesa a tre, si era reso conto che i giocatori avrebbero potuto adattarsi meglio a questo tipo di schieramento. E perché analizzando la situazione la difesa aveva bisogno di maggior stabilità".