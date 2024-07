La prima partita con la Roma

Matiasè pronto a iniziare una nuova avventura con la Roma, dove troverà ad attenderlo alcuni volti familiari e amici connazionali come Paulo Dybala e Leandro Paredes. Questi legami sono stati decisivi nella scelta di Soulé di rimanere in Serie A, dopo la sua ultima stagione al Frosinone, rifiutando offerte da club come Leicester e West Ham.Oltre a Dybala e Paredes,ha avuto anche il supporto di Daniele, con cui ha avuto diversi contatti telefonici nei giorni scorsi. Queste connessioni hanno contribuito a rendere la decisione di trasferirsi alla Roma più facile e motivante per il giovane argentino.Sabato alle ore 17,farà il suo esordio con la maglia giallorossa, un momento molto atteso dai tifosi e dalla società. Il 3 agosto, la Roma affronterà l’Olympiacos in un’amichevole a Rieti, prima di partire per l’Inghilterra, dove svolgerà la seconda parte del ritiro estivo. Queste partite rappresentano un'opportunità importante per Soulé di integrarsi con i nuovi compagni e dimostrare il suo valore sul campo.