Soulé può già lasciare la Roma? Cosa filtra

Getty Images

Il Fulham ha effettuato un sondaggio per Matías, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il club della Premier League avrebbe chiesto alla Roma il prestito oneroso dell'esterno d'attacco argentino. Soulé, ex Frosinone e Juventus, sta trovando poco spazio nella capitale, soprattutto dopo l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Per il giovane talento, potrebbe aprirsi la possibilità di un trasferimento all'estero, con il Fulham che sta cercando di approfittare della situazione per portarlo in Inghilterra in questa finestra di mercato. Staremo dunque a vedere.