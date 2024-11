Soulé, le parole dopo il primo goal con la Roma

ha trovato la prima gioia personale con la Roma da quando è arrivato dalla Juventus anche se non è bastato il suo goal per vincere contro il Verona: "Non stiamo bene, episodi sfavorevoli e purtroppo ci è andata male", le parole dell'argentino in conferenza stampa dopo la partita."Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, ci dobbiamo adattare, abbiamo lavorato tanti giorni con lui, tutti crediamo nel suo gioco"."UNA LIBERAZIONE - "Il goal? E’ stata una liberazione per me, adesso mi sono sbloccato e spero di poter alzare l’asticella per cercare di ribaltare questa situazione che ti dà amarezza".