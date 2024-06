Juventus, le ultime notizie sul futuro di Soulé



C'è il West Ham su Matias Soulé

? Si parla tanto di Chiesa, è il giorno di Douglas Luiz e alla fine tanto ruota attorno a Rabiot. Ma tra i pezzi pregiati dei bianconeri c'è anche Matias Soulé, che la Juve continua a valutare intorno ai 30 milioni di euro.Ecco: nel lavoro di costruzione di una squadra competitiva, tra le scelte diin vista della prossima stagione c'è pure capire e decretare il destino dell'argentino, autore di 11 gol nella passata stagione, in maglia Frosinone.Ora: la prossima stagione vedrà il ritorno dei bianconeri in Champions League dopo un anno di assenza. Sotto la guida di Cristiano Giuntoli, la dirigenza si sta concentrando sia sulle cessioni che sugli acquisti per fornire a Motta una rosa di alto livello.Un reparto che subirà significativi cambiamenti è quello offensivo, con alcuni giocatori destinati a lasciare il club. Tra questi,, giovane e talentuoso esterno offensivo argentino, potrebbe essere ceduto. La Juventus valuta Soulé 30 milioni di euro, e il giocatore è appena tornato da una stagione in prestito al Frosinone, culminata con la retrocessione della squadra.Secondo Fabrizio Romano, sia il West Ham che la Roma hanno mostrato interesse per Soulé. Anche il Bayer Leverkusen è tra i club interessati e potrebbe fare un'offerta vicina ai 30 milioni di euro richiesti dalla Juventus per il trasferimento del giocatore.La cessione di Soulé potrebbe essere una delle prime mosse significative della Juventus per finanziare nuovi acquisti e rinnovare l'attacco in vista della prossima stagione.