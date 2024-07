Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, c'è un club di Premier League che ha messo nel mirino. La squadra in questione è il neopromosso, riportato in massima serie dal tecnicoora al Chelsea, e più che mai deciso a disputare un campionato di livello. Per questo motivo le Foxes avrebbero messo nel mirino il talento argentino della, reduce da una stagione più che positiva in prestito con la maglia del Frosinone. Sempre secondo Di Marzio, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire 25 milioni di euro. Cifra che, ad oggi, viene considerata bassa da Madama, la quale vorrebbe incassare una cifra decisamente maggiore, nel caso in cui decida di lasciare partire il classe 2003.