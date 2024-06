Soulé, c'è anche la Lazio: cosa filtra

Tutti vogliono Matias. Ora anche la. L'indiscrezione arriva da La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club di Claudio Lotito sta lavorando sottotraccia con laper impostare una possibile trattativa per il giovane attaccante argentino, reduce dalla stagione in prestito al Frosinone con 11 goal e 3 assist. I bianconeri sono ormai propensi a cederlo per fare cassa, avendo deciso di puntare tutto su Kenan Yildiz che sostanzialmente ricopre il suo stesso ruolo in campo. Ma sanno bene che Soulé vale tanto, motivo per cui chiedono almenoa qualsiasi pretendente.Una cifra, questa, molto alta per le casse della Lazio, che però potrebbe studiare con la Juve una formula simile a quella che un anno fa ha portato Nicolò Rovella a Formello con Luca Pellegrini. La pista rimane quindi molto complicata, ma con qualche spiraglio di ottimismo. A Soulé, intanto, sta sempre pensando anche la, che potrebbe investire su di lui i soldi della cessione di Tammy Abraham.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.