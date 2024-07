Perché la Juventus punta l'argentino

Soulé porta i soldi per Koopmeiners e Todibo, per Gonzalez c'è un'altra pista

La Juventus ha chiuso la cessione di Matias Soulè alla Roma. Un addio "doloroso" dato che l'argentino avrebbe potuto vestire la maglia da titolare con il club bianconero. Dall'altra parte la cessione servirà a finanziare il mercato per rinforzare ulteriormente la Juventus di Thiago Motta e tra gli ultimi nomi è spuntato quello di Nico Gonzalez della Fiorentina.Per un argentino che va via ne arriva un altro? Nico Gonzalez è entrato nei radar della società bianconera per andare a rinforzare il reparto esterno, ma non solo questo. L'addio di Soulè, per quanto prevedibile, lascia comunque un buco che il club bianconero deve andare a colmare. Di conseguenza ecco perché Madama si è interessato all'ex Stoccarda.L'addio di Matias Soulè comunque finanzierà il mercato in entrata della Juventus. I soldi che arrivano dall'ex Frosinone saranno indirizzati per Todibo e Koopmeiners. Da parte sua la Juventus ha già l'accordo con i giocatori, ma manca ancora quello con i club, soprattutto con l'Atalanta, che ha già rifiutato una proposta. Discorso diverso per il giocatore della Fiorentina, non è da escludere l'inserimento di una contropartita gradita alla squadra toscana come Weston McKennie, esubero del club bianconero.





