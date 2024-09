Le parole di Juric su Dybala e Soulé

Ivan Juric, nuovo allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato di Paulo Dybala e della convivenza con Matias Soulé. I due ex giocatori dellafino a qui sono spesso stati utilizzati singolarmente, pochi minuti con loro due in campo insieme. Ecco il pensiero del tecnico."Paulo è intelligente, fa un grandissimo lavoro anche difensivo. Io vorrei farlo giocare attaccante destro, per farlo rientrare sul sinistro. Non deve fare le corse di 100 metri, ma il lavoro difensivo lo fa. Non vedo nessun problema. E in attacco se sta bene è un giocatore di grandissima qualità."La coesistenza con Soulé? Possono giocare insieme, assolutamente sì".