Soulé alla Roma: il commento di Walter Sabatini

Nell'intervista a Tuttosport,ha anche parlato didi lasciarlo partire: "E' un calciatore fantastico. Lo avrei tenuto alla Juve? Il ragazzo doveva andare a giocare. ""Faccio un esempio: Dani Olmo. Quando è andato alla Dinamo Zagabria tanti avevano perplessità: io stesso ero a dir poco meravigliato. Poi ho capito che era una scelta giusta: ha giocato in Champions, da titolare in tutte le partite e si è trasformato come uomo e giocatore, acquisendo conoscenze e bagaglio tecnico. A: ora dovrà alzare il livello, perché Roma ti schiaccia se non sei all’altezza. Ma lui lo sarà, perché ha le stimmate del campione".