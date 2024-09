Perché Soulé non sta giocando con la Roma

Dopo aver giocato titolare le prime tre partite di campionato,ta faticando a trovare spazio nella Roma. Contro il Genoa nell'ultimo turno non era neanche entrato nel corso della gara. Ecco com'è andata contro l'Udinese.Il nuovo tecnico, Ivan Juric, ha deciso di puntare sulasciando in panchina Soulé. L'ex Juventus è entrato solamente nel finale, quando la partita era già ormai chiusa sul punteggio di 3-0 per i giallorossi. Solo sette minuti più recupero per Soulé, che è entrato al posto di Dybala. Al momento, sembra ci sia posto per solo uno dei due argentini.