Sorteggio Champions League: data e ora

La Juventus, nel corso della stagione 2024/25, tornerà a disputare la Champions League dopo un anno di assenza dalla massima rassegna continentale. C'è grande attesa per conoscere quali saranno le 8 avversarie che i bianconeri dovranno affrontare nella prima fase (completamente rivoluzionata) del torneo. Non ci sarà più la fase a gironi bensì un campionato a girone unico con 36 squadre, dove ogni club affronterà otto avversarie diverse (2 per fascia) prima di stilare la classifica finale. Le prime 8 del girone unico andranno agli ottavi, mentre dalla nona alla 24esima dovranno passare dagli spareggi. Andiamo dunque a scoprire quando si svolgerà il sorteggio ufficiale.Il sorteggio della prima fase della Champions League è fissato perpresso la tradizionale sede di Nyon. La cerimonia del sorteggio inizierà alle