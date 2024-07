Le fasce

Il prossimo 28 agosto si svolgerà il tanto atteso sorteggio della nuova. La massima rassegna continentale sarà soggetta ad un sensibile restyling con il numero delle partecipanti che passerà da 32 a 36, con tanto di abolizione della tradizionale fase a gironi per lasciare spazio ad un vero e proprio 'girone unico' nel quale concorreranno tutte le squadre.Ciascun club partecipante giocherà 8 partite contro 8 avversarie differenti, di cui 4 in casa e 4 in trasferta. Al termine della prima fase e dopo aver sommato tutti i punteggi ottenuti verrà stilata la classifica finale: le prime 8 accederanno agli ottavi, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto accederanno agli spareggi per provare a proseguire la loro avventura nel torneo. Le formazioni che si collocheranno dal 25° posto in giù saranno invece eliminate da tutte le competizioni europee.Le squadre saranno suddivise in quattro fasce da 9 in base al loro coefficiente all’inizio della stagione, ad eccezione del Real Madrid - campione in carica - che sarà testa di serie nella fascia 1.La Juventus verrà sorteggiata contro due avversari di ogni fascia, compresa quella in cui sarà presente il club bianconero. Due avversarie per ogni fascia, dunque, da affrontare una in casa e una in trasferta.Nella fase della lega, le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese. La Juventus di conseguenza non potrà affrontare Atalanta, Bologna, Inter e Milan nella prima fase del torneo.Come riferito dalla UEFA attraverso una nota ufficiale, il nuovo format porterà ad una nuova procedura in fase di sorteggio. Applicando la vecchia metodologia, sarebbero infatti servite più di 1000 palline per effettuare gli abbinamenti, dando vita un'operazione di fatto interminabile. Di conseguenza dalla stagione 2024/25 si procederà così:Tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatizzato sorteggerà casualmente otto avversari dalle quattro fasce, che verranno rivelati sullo schermo nella sala del sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.Il sorteggio inizierà con la Fascia 1, assegnando otto avversari a tutte le nove squadre, una dopo l’altra, e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno i loro otto avversari. Il software garantirà la totale casualità nel rispetto delle condizioni del sorteggio stabilite dai regolamenti (ad esempio, protezione del paese e non più di due avversari dello stesso paese), garantendo che il sorteggio possa essere completato per tutte le squadre senza risultare in una situazione di stallo in nessun momento.





