Cabal titolare contro la Lazio: il motivo

Dopo tante panchine consecutive, perpuò essere davvero il momento di ritrovare spazio e un po' di fiducia. Il difensore colombiano, che era partito titolare nelle prime tre gare stagionali, è poi sempre rimasto fuori in tutte le gare successive, senza mai entrare in campo. Contro la Lazio invece è atteso nuovamente da titolare.è intenzionare ad affidare il ruolo di terzino sinistro a Cabal. Ma perchè proprio ora dopo così tante panchine? Ovviamente incide l'emergenza in casa bianconera, che spinge il tecnico ad alzare Cambiaso da esterno a destra visti i forfait diCon il suo spostamento, rimane vuota la casella in difesa a sinistra. Motta potrebbe utilizzare il giovane Rouhi, come fatto a Genova ma l'idea è dare una nuova chance a Cabal.