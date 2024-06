Il percorso di Fagioli



La cautela di Allegri

Nicolò, giovane talento della, è al centro di un viaggio calcistico che potrebbe vederlo assumere un ruolo chiave davanti alla difesa. La sua capacità di dare qualità al gioco in mezzo al campo lo rende un candidato ideale per la posizione di regista, anche se finora è stato utilizzato in modo diverso, principalmente a causa della cautela nell'affidare un ruolo così importante a un giovane giocatore.Al ritorno dal prestito in Serie B, dove ha giocato spesso come trequartista,ha subito mostrato le sue grandi qualità tecniche. Dopo una partita eccezionale contro il, l'ex allenatore della Juventus, Massimiliano, ha dichiarato: "Ha gran qualità, è stato imbastardito dalle ultime esperienze. Deve giocare davanti alla difesa". Queste parole indicano chiaramente la visione di Allegri per il futuro di Fagioli: un playmaker che può orchestrare il gioco dalla posizione di mediano.Nonostante il potenziale,ha mostrato prudenza nel dare a Fagioli le chiavi del centrocampo. A settembre, quando i problemi che avrebbero portato alla squalifica di Fagioli erano già noti all'interno del club, si parlava con insistenza della possibilità di spostarlo stabilmente in regia. Allegri, tuttavia, ha continuato a vedere in Fagioli una "mezzala di regia", affermando: "Può diventare uno da davanti alla difesa".