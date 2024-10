L’inizio di stagione di Moisecon la maglia della Fiorentina mostra un giocatore al massimo della forma, determinato e pronto a sacrificarsi per la squadra. La ritrovata fiducia con il gol e l’atteggiamento da vero leader lo stanno rendendo uno degli attaccanti più efficaci del campionato. Lo confermano anche i numeri.Secondo i dati di Opta, escludendo i rigori, Kean è tra i migliori marcatori della Serie A negli ultimi due mesi. Dal primo settembre ad oggi, ha segnato 4 gol, posizionandosi secondo in classifica dietro a Mateo Retegui, che guida con 6 reti su azione. Per l’Italia, questa è una buona notizia: entrambi i giocatori sono a disposizione della Nazionale e hanno contribuito con importanti reti anche in azzurro.