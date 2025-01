Cantore, da "sono scarsa" a CanGoals: così Sofia è diventata una leader della Juventus Women

Getty Images



Sofia Cantore, dal giorno 0 al 2028

Sofia Cantore, la Juventus ora non può rinunciare

"Non sono mai riuscita ad arrivare in doppia cifra, o per Covid, o infortuni o forse sono scarsa io (ride ndr)" era lo scorso 25 agosto e Sofiasceglieva queste parole per parlare della sua stagione che era iniziata da pochissimi giorni. Forse nemmeno lei si sarebbe aspettata questo epilogo. Siamo a gennaio, i goal segnati da(per citare l'errore della regia internazionale) sono già 11 soltanto con la maglia della. Tappe bruciate quindi.Sofia èappena sedicenne. Poi i due gravi infortuni, la partenza per l'"Erasmus" all'Hellas Verona, alla Florentia San Gimignano ed infine al Sassuolo, ultima tappa del suo viaggio verso il rientro a Torino. Un rientro con qualche, prestazioni che non riuscivano ad arrivare, forse troppe pressioni e quel rapporto un po' tormentato con Joeche forse non credeva abbastanza nella qualità e nel talento di Sofia. L'arrivo di Maxsi è rivelato essere per Cantore il fattore decisivo per la sua esplosione definitiva.Un percorso di crescita mentale e di presa di consapevolezza nei propri mezzi, così possiamo riassumere il percorso di Cantore.diceva la numero 9 circa un anno fa in un'intervista. Oggi, possiamo dire che Cantore ci è riuscita. Lentamente è diventata una delledella Juventus, per qualità tecniche certo, ma anche per carisma e per quella battuta scherzosa sempre pronta ad alleggerire le situazioni difficili che ha dimostrato di avere.