L'attaccate della Juventus Women Sofia Cantore ha parlato in seguito alla vittoria sulla Roma. Le sue parole:

Juventus Women-Roma, parla Sofia Cantore



GOAL- “Onestamente non ci sto pensando tanto. Sono contenta per la vittoria. Poi segnare allo Stadium è un’emozione grande e sono contenta per la vittoria”.



EMOZIONI- “Abbiamo un periodo pieno di partite. La forza è quella di rimanere concentrate ogni partita. Abbiamo un obiettivo ogni tre giorni e bisogna pensare partita per partita”.



SCUDETTO- “È ancora lunghissima. Poi quest’anno ci sono la Roma, l’Inter e la Fiorentina. Noi stiamo pensando partita per partita e ad ogni vittoria siamo contente”.



DOVE MIGLIORARE- “Per il nostro modo di giocare, io prediligo l’attacco alla profondità. Io mi sto concentrando anche nel giocare spalle alla porta, perché affronteremo squadre chiuse. Io mi concentro molto sui punti di forza, perché a 25 anni devi concentrarmi su quelli. Poi devo lavorare nello stretto e sto provando a farlo”.



IL SUO SEGRETO- “Onestamente non lo so. Me lo chiedono in tanti, ma io sono semplicemente tranquilla. C’è un bel clima e una bella energia nel gruppo. Ogni partita c’è qualcuno che risultata decisiva".



JUVENTUS CANTORE DIPENDENTE?- "No assolutamente. Contro la Fiorentina ha sbloccato la partita Caruso. Krumbiegel è sempre importante. Siamo tutte efficaci. Non esiste una Juve dipendente da Cantore”.