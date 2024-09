Sofia Cantore in conferenza stampa

Sofia Cantore ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul PSG: Le sue parole:"Se abbiamo fatto un ottima prestazione contro una grande squadra ma ora c'è la Lazio sabato e poi il ritorno. Il tempo per festeggiare è poco dobbiamo essere concentrate ma siamo contente"."Mi sento molto bene fisicamente e mi aiuta nel prestazioni. Quando tutta la squadra ha un'energia di questo genere. Un po' come prepariamo le partite e un po' siamo unite verso gli obiettivi, uno è provare ad andare ai gironi, loro sono toste ma ce la stiamo mettendo tutta. Per oggi sono contenta a livello personale e di squadra. Sono contenta per tutto"."Non lo so. Non ho mai pensato a questo. Ho il mio modo di stare nella squadra cercando sempre di essere solare, portare buon umore. Questo è il mio modo di stare in squadra. Leadership? In questa squadra ci sono tante leader e mi sento questa anno di avere molte responsabilità, stiamo andando avanti ma non sento la pressione. Stiamo bene e stiamo andando avanti bene, pensiamo a divertici e a fare il meglio possibile"."Penso che abbiamo una nostra identità con il 3-4-3 ma in questo momento il mister ha tante possibilità, possiamo adattarci in base alla partita, Beccari oggi si è sacrificata in questo nuovo ruolo e l'ha fatto al meglio. Da oggi abbiamo questa possibilità, per me giocare a due o a tre come lo intende il mister non è diverso ma mi trovo bene con tutte le attaccanti che ci sono"."Questo resta l'obiettivo, c'era già prima della partita, dopo oggi abbiamo qualche consapevolezza in più ma loro restano una grande squadra e ogni partita è a sé, loro saranno agguerrite ma vorremo il pass ai gironi".