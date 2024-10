Non solo Benjamin Sesko, nel mirino da tempo ma ora forse più difficile da raggiungere a causa dell'elevato valore del suo cartellino. Stando a Sport Mediaset, nel match di questa sera contro il Lipsia laavrà un altro "osservato speciale" in chiave mercato: si tratta di, difensore francese classe 2002, che in questa prima parte di stagione ha collezionato cinque presenze tra Bundesliga e Champions League, tutte da titolare, per un totale di 444 minuti in campo. Stando ai dati Transfermarkt, al momento Lukeba è valutato 40 milioni di euro.