Slovenia-Serbia, la gara di Dusan Vlahovic



Slovenia-Serbia, i numeri della gara di Dusan Vlahovic

Minuti giocati: 64'

Tiri in porta: 1

Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)

Tocchi palla: 27

​Precisione dei passaggi: 63.6 %

Dusan è partito titolare oggi nella seconda gara della fase a gironi di questo Euro 2024. Una partita quella del centravanti serbo della Juventus che rimanda l'appuntamento con il primo gol in una fase finale degli Europei. Traguardo che Dusan tanto vuole tagliare ma che ancora non è riuscito. Come detto una gara incolore quella di Dusan, un tiro in porta da segnalare. La sostituzione dopo 64 minuti di gara, non è apparso pienamente d'accordo con la sua sostituzione.