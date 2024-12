Slot, l'allenatore del Liverpool, ha parlato di Federicoin conferenza stampa. Le sue parole:"Non so se abbiamo visto la stessa cosa, ma credo che ciò che ho visto sia normale in questa situazione. Se un giocatore è fuori per cinque o sei mesi, è comprensibile che ci siano alti e bassi. Ho notato alcuni momenti molto positivi e altri in cui pensavo: ‘Ok, puoi fare meglio di così’. È del tutto normale quando si gioca la prima partita dopo un’assenza così lunga. Di solito, nel pre-campionato, un giocatore disputa diverse partite per trovare il ritmo. Ma Federico è stato fuori per tanto tempo, quindi il percorso per tornare al meglio non è semplice. È stato bello, però, vedere qualche sprazzo delle sue qualità. Per Chiesa, come per i giovani, non basta semplicemente giocare a questo livello. Deve competere con Salah, Gakpo, Luis Díaz, Darwin e Diogo Jota. Ma è incoraggiante vederlo in campo e avere già momenti positivi".