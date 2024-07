Le visite mediche dicon ilsono state posticipate. Prima di procedere con gli esami di rito, è necessario risolvere alcuni dettagli contrattuali che stanno ritardando il suo trasferimento. Il club sta lavorando intensamente per definire tutti gli aspetti legati all'ingaggio del portiere costaricano, al fine di completare l'operazione il prima possibile. Nonostante questo imprevisto, c'è ottimismo riguardo alla conclusione positiva della trattativa. Navas, con la sua esperienza internazionale e il suo talento tra i pali, è visto come un acquisto importante per il Monza, che mira a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Lo riporta Sky Sport.