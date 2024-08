Lo ricordate Matthijs? Il difensore olandese classe 1999 aveva lasciato la Juventus per trasferirsi al Bayern Monaco, ora è pronto anche a lasciare la Bundesliga. Infatti, come riferisce SkySport UK sarebbe fatta per il trasferimento di Matthijs al Manchester United. Nella giornata di oggi dovrebbero svolgersi le visite mediche del difensore olandese con il club di Premier League. L'accordo per l'ex difensore centrale della Juventus è stato trovato sulla base di 50 milioni di euro. Una cifra elevata per il trasferimento del giovane talento che andrà a rinforzare la difesa dei Red Devils.