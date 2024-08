Djalò alla Roma: le cifre



Djalò alla Roma: le ultime

Un affare velocissimo, partito dal pomeriggio di ieri, quello che vede Tiago Djalò trasferirsi dalla Juventus alla Roma. L'ex Porto già si allenava con gli esuberi alla ricerca di una nuova collocazione dal mercato, nuova collocazione che si chiama Roma, agli ordini di Daniele De Rossi.L'operazione tra Juventus e Roma non è a titolo definitivo. Si tratta infatti di un prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, i giallorossi versano nelle casse della Juve subito un milione di euro per il prestito con il riscatto fissato a 9 più un ulteriore bonus di un milione.Come riferisce SkySport il difensore è già arrivato nella capitale, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e se avranno esito positivo firmerà il contratto con la società giallorossa.





