Laha presentato una seconda offerta alla Juventus per Matias. I giallorossi come riferisce SkySport avrebbero messo sul piatto una cifra di 25 milioni più quattro di bonus. Offerta che sembra essere rispedita al mittente dalla Vecchia Signora. Infatti, la richiesta della società bianconera si aggira attorno ai 30 milioni, cifra da cui non vorrebbe scendere. Al momento infatti si aspettano ulteriori offerte da parte dei giallorossi. Questa settimana comunque potrebbe essere quella decisiva per la cessione dell'argentino. Quindi ci si aspettano aggiornamenti a riguardo.