L'ex numero 10 della Juventus Pauloora è alla Roma e questo è ormai affar noto. Il giocatore però avrebbe potuto lasciare il club giallorosso in questa sessione di calciomercato, come riferisce SkySport. Sull'argentino infatti sarebbe piombato un club arabo che avrebbe presentato un'offerta decisamente elevata. La volontà di Dybala però è quella di rimanere alla Roma agli ordini di Daniele De Rossi, la Joya ha quindi risposto "no grazie" alla richiesta del trasferimento in Arabia ed ora vede il suo futuro in giallorosso, nella Roma di Daniele De Rossi e quindi ancora in Serie A.