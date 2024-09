Massimilianosi è separato dalla Juventus al termine della scorsa stagione e ora, sembra essere un nome caldo per la panchina del Milan qualora venisse esonerato Paulo Fonseca. Stando a quanto riferisce SkySport al momento il tecnico del Milan, nonostante i risultati non sarebbe in discussione ma sarebbe particolarmente attenzionato. La posizione di Fonseca sarà da valutare in base ai risultati delle prossime settimane. Infatti, dopo il trittico Venezia-Liverpool-Inter sarà tracciato un bilancio del lavoro dell’allenatore portoghese. A quel punto il sostituto potrebbe essere Max Allegri ma non ci sono ancora contatti.