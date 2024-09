Lasi è allenata questa mattina alla Continassa ma non agli ordini di Thiago Motta. Il tecnico infatti, come riferisce SkySport oggi non era presente al JTC, era a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori. Per questo motivo non ha potuto dirigere la seduta di allenamento della sua Juventus ma a partire da domani sarà regolarmente lui a dirigere gli allenamenti della sua squadra e per prepararla al meglio alla trasferta di Empoli. Niente di grave semplicemente questo incontro non ha permesso a Thiago di dirigere l'allenamento.