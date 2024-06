Il centrocampista classe 2002 Charlyè approdato a Torino nel corso dell'ultimo mercato di gennaio in prestito dal. I 40 milioni di euro pattuiti per il riscatto del centrocampista sono ritenuti troppi dalla Vecchia Signora che a quelle cifre non eserciterà la possibilità di riscatto. Stando però a quanto riferisce SkySport il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto impressionato positivamente in questi mesi a Torino, di conseguenza potrebbe chiedere al Southampton un ulteriore prestito per la prossima stagione. Tutto però da valutare con Thiago Motta e con il Southampton.