Erano da poco passate le dieci di questa mattina quando il difensore della Juventus Danielepartiva dall'aeroporto di Caselle, senza dimenticare un saluto a tifosi bianconeri . Addio a Torino, accordo raggiunto con l'Ajax. Come riferisce oggi SkySport il difensore italiano è atterrato da poco ad Amsterdam e tra poco svolgerà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell'Ajax. In seguito la firma sul contratto e poi l'ufficialità del suo trasferimento. Daniele è molto stimato dal tecnico dei lanceri, l'italiano Farioli che ho la corteggiato da diverse settimane prima dell'accelerata finale per il suo trasferimento nei Paesi Bassi.