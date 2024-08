Le immagini della partenza di Rugani



Rugani firma con l'Ajax

Danielesta per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Oggi, il difensore della Juventus partirà da Torino alle 11:45 con un volo di linea da Caselle, destinazione Amsterdam. Il viaggio segna l'inizio ufficiale della sua avventura con l'Ajax, con cui ha raggiunto un accordo per la prossima stagione.All’arrivo nella capitale olandese,, dove è previsto che sosterrà le visite mediche di rito. Questi controlli sono un passo fondamentale prima di firmare il contratto che lo legherà ai Lancieri per la stagione 2024-2025.La partenza disegna una tappa significativa nella sua carriera. Dopo diverse stagioni con la Juventus, in cui ha accumulato esperienza e trofei, il difensore italiano è pronto a trasferirsi nei Paesi Bassi per affrontare una nuova sfida in Eredivisie.Concludendo le formalità e firmando il contratto, Rugani potrà finalmente iniziare la sua nuova avventura con l'Ajax, pronto a contribuire al successo del club e a scrivere nuovi capitoli nella sua carriera calcistica.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui