Lasi prepara a sfidare il Napoli domani all'Allianz Stadium alle ore 18. Una sfida non semplice per i bianconeri che ritrovano l'ex tecnico Antonio Conte da avversario. Stando a quanto riferisce Sky Sport ci sarebbero tre giocatori della Juventus che starebbero trascinando la Vecchia Signora incitando sempre i compagni all'interno dello spogliatoio a dare qualcosa in più. Si tratterebbe di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. A loro si aggiunge anche il nuovo numero 10 Kenan Yilidz. Sono reduci tutti e tre da ottime prestazioni in Champions e questo li rende ancora più leader.