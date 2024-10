Lasi prepara alla Continassa alla prossima sfida di campionato, quella contro la Lazio in programma il 19 ottobre alle 20.45 allo Stadium. Stando a quanto riferisce oggi Sky Sport tornerà a disposizione di Thiago Motta l'esterno offensivo americano Timothy. Il giocatore che aveva rimediato un infortunio alla caviglia prima della sfida di Marassi contro il Genoa. Era tornato ad allenarsi alla Continassa alla vigilia della sfida contro il Cagliari ma non era ancora a disposizione. Ora tornerà disponibile per la sfida contro la Lazio.