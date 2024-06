L'affare per portare a Torino il portiere del Monza Micheleè una trattativa ormai chiusa da diverse settimane. Addirittura già da quando ha disputato l'ultima gara di campionato caso vuole proprio all'Allianz Stadium di Torino salutando i tifosi del suo. Michele sarà il nuovo portiere titolare della Juventus ma perchè tarda ad arrivare l'annuncio? Stando a quanto riferisce SkySport è tutto definito, Di Gregorio dovrebbe approdare a Torino la prossima settimana e dovrebbe arrivare in contemporanea anche l'ufficialità del suo arrivo in bianoconero. Sarà comunque lui il nuovo portiere titolare della Vecchia Signora.