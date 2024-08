Federiconon rientra nei piani della Juventus, non rientra nei piani di Thiago Motta, come pubblicamente dichiarato ieri. Quale sarà il futuro dell'esterno azzurro con contratto in scadenza 2025 però viene spontaneo chiedersi? Come riferisce SkySport al momento non sarebbero ancora arrivate al quartier della Continassa offerte per l'ex Fiorentina classe 1997. Per questo il suo agente Fali Ramadani è al lavoro per cercargli la soluzione migliore. L'addio in questa sessione di calciomercato però sembra essere ormai certo, manca soltanto l'offerta giusta e un club che convinca il giocatore.