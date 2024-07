Laè alla ricerca di una sistemazione per il centrocampista brasiliano classe 1996 Arthur. Il giocatore ha fatto rientro a Torino ma è ormai nota la sua partenza e la dirigenza bianconera è alla ricerca di un club che possa accontentare le sue richieste economiche. Stando a quanto riferisce SkySport tra le pretendenti per il centrocampista brasiliano ex Barcellona non ci sarebbe soltanto il Como che sembrava inizialmente essere la prima estimatrice, in lista anche l'Everton ed il Leicester che avrebbero già mosso i primi passi manifestando il loro interesse per il giocatore. Tutto ancora in dubbio ma qualche pretendente sembra esserci.