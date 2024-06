Laè al lavoro per il mercato in uscita, con l'obiettivo di portare finanze nelle casse bianconere reinvestitili da Cristiano Giuntoli per la nuova Juventus targata. Tra i giocatori in uscita potrebbe esserci anche Matias, reduce dalla stagione in prestito al Frosinone. La Vecchia Signora non lo cederà a meno di 30/35 milioni. L'argentino ha parecchio mercato particolarmente in Premier League, come riporta SkySport. Inoltre l'obiettivo è fare cassa con alcuni giovani della Next Gen come Akè e Da Graca.