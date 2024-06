Il direttore sportivo dellaCristiano Giuntoli è al lavoro per regalare al nuovo allenatore Thiago Motta una rosa competitiva ed all'altezza della Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce SkySport l'obiettivo bianconero è rinforzare prevalentemente il centrocampo, la mediana per intenderci. Infatti, il primo obiettivo sulla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli è quello di Teun, dell'Atalanta. La dirigenza bianconera ha già raggiunto un accordo con il giocatore, mancano da limare i dettagli con la società bergamasca. Attenzione però, potrebbe non essere il solo.